شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع بأيمن أشرف في تنزانيا ومران قوي للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع أيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة ، وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى ، قاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق ثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات خاصة على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب «جيمخانا» في تنزانيا.

وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.