شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد للجهاز الفني لفريق طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر حسن موسى المدير الفنى الجديد لفريق طنطا على الجهاز المعاون له خلال المرحلة المقبلة فى مباريات مجموعة القاهرة بدورى الدرجة الثانية، وكان أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايزعريبي عن تعيين حسن موسي مديرآ فنيا للفريق الأول لكرة القدم بدلا من علاء وقد سبق لحسن موسي المدير الفني الجديد لابناء السيد البدوي قيادة فريق بني سويف في الوقت السابق، ومن المنتظر ان يقود تدريبات الفريق الطنطاوي بالفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حسن موسي كالآتي:-

محمد شوقي المشرف العام على الكرة

حسن موسي مدير فني

عمرو فتحي مدرب عام

اكرامي صابر مدرب

وليد المحروقي مدرب

محمود شفيق مدرب حراس

اسامة ليلة مساعد مدرب حراس

بينما جاء الجهاز الإداري كالآتي:-

جمال بشير مدير إداري

خالد عبدالسلام إداري

كريم الشريف إدارى

محمد العناني شئون لاعبين

أما الجهاز الطبي فيضم كل من:-

احمد موسي

اكرم مجدي