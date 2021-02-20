شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفع الحمل البدنى للاعبين قبل السفر للسنغال.. وتأهيل عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، برنامجا بدنيا للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة. واصطحب جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بعض الأدوات من صالة الجيمانيزم، وخاض لاعبو الفريق التدريب بهذه الأدوات، ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين قبل مواجهة بطل السنغال.

كما خاض محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، ويعاني محمد عبد الشافي من الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تدريبي تحت إشراف الدكتور عمرو مطراوي أخصائي الإصابات والتأهيل بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم، وشهدت القائمة عودة محمد عواد، وأحمد عيد، وإسلام جابر، فيما غاب عن الرحلة حازم إمام.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساء اليوم، السبت، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي فى توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتى انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.