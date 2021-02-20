مصر تفوز على كاب فيردي بتصفيات افريقيا للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تغلب منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بنتيجة كبيرة 94-65، ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة افريقيا لكرة السلة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى بطولة افريقيا لكرة السلة قبل مباراة اليوم، وذلك بعد انسحاب أوغندا بسبب وجود حالات فيروس كورونا.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة أخيرة مع منتخب المغرب في ختام التصفيات يوم الأحد 21 فبراير في الثانية عشر ظهراً.

وشهدت المباراة تعرض إيهاب أمين نجم الأهلي ومنتخب مصر لإصابة قوية في الأنف خلال الشوط الأول من مباراة الرأس الأخضر، ليتم نقله إلى مستشفي بمدينة المنستير التونسية بعد نهاية الشوط للإطمئنان على حالته.

وأعلن أحمد مرعي مدرب منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن تعرض إيهاب أمين لكسر في الانف بعد الأشعة التي اجريت للاعب في المستشفى.

وأضاف مرعي أنه سوف يتم تحديد مدى درجة الكسر وحاجته للعلاج بعد الاختبارات التي ستجري للاعب.

وأختتم مدرب منتخب مصر تصريحاته، أن إصابة إيهاب أمين خسارة كبيرة للمنتخب تم ضربة مرتيين وانه هناك شبهة تعمد لإصابة اللاعب بعد ضربه مرتين متتاليتين في الوجه.