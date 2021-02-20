مرموش يسجل ويقود سانت باولي للفوز على دارمشتات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر

أحرز النجم المصري عمر مرموش لاعب سانت باولي الألماني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، هدفاً في شباك دارمشتات.

وحقق سانت باولي فوزا على نظيره دارمشتات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

وسجل مرموش هدف فريقه الثاني في الدقيقة 62 من عمر المباراة، بعدما قام بمهارة رائعة وراوغ مدافع الفريق المنافس، قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس دارمشتات.

ورفع سانت باولي رصيده إلى النقطة 28 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد دارمشتات عند النقطة 25 في المركز 13.

جدير بالذكر أن مرموش يلعب في صفوف سانت باولي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسجل 4 أهداف خلال 9 مباريات لعبها مع الفريق الألماني.