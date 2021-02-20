باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جايمي باتشيكو، القائمة التي سيصطحبها معه إلى السنغال لمواجهة نظيره تونجيث، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

وحدد باتشيكو للفريق مراناً اليوم السبت على ملعب النادي في ميت عقبة قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السنغال على متن طائرة خاصة مساء اليوم.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً أمام نظيره مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.