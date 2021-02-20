الكاف يحذر المغرب والوداد بسبب مباراة كايزر تشيفيز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هدد فريق الوداد والاتحاد المغربي بشأن المباراة الأزمة أمام كايزر تشيفيز.

وكان من المقرر أن يحل كايزر تشيفيز ضيفًا على الوداد يوم السبت الماضي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لكن المغرب رفضت استقبال بعثة جنوب أفريقيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بلاد مانديلا.

وعليه فقد تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى قبل أن يفشل الفريقان في الاتفاق على موعد محدد للقاء.

ومن جانبه ذكر موقع سبورت 360 أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمهل الاتحاد المغربية إلى يوم الأحد لتحديد ملعب يحتضن هذه المباراة.

الصحيفة أضافت أن الكاف أخبر الجانب المغربي أنه في حال فشلوا في ايجاد ملعب فإنه سيتم اعتبار الوداد خاسرًا بشكل اعتباري في هذه المباراة.