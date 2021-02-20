اليابانية أوساكا تتوج بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات عقب فوزها على الأمريكية جينيفر برادي 6/4 و6/3 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وباتت أوساكا -23 عاما- تمتلك أربعة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام) حيث إن هذا اللقب هو الثاني لها في بطولة أستراليا المفتوحة بعد أن حققت اللقب في عام 2019، كما فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مرتين في عامي 2018 و2020.

وحافظت أوساكا-23 عاما- على رقمها بعد الخسارة في أي مباراة بالبطولات الكبرى بداية من دور الثمانية.

وهذه هي المرة الاولى التي تصعد فيها برادي /25 عاما/ للمباراة النهائية في إحدى بطولات الجائزة الكبرى.