الأهلي في تنزانيا| إصابة مروان محسن..وأيمن أشرف يشارك في التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب «جيمخانا» الذي يبعد١٠دقائق من فندق إقامة بعثة الفريق في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانطلق المران في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة؛ بمحاضرة فنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني ثم انخرط الفريق في التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، واختتم المران بتقسيمة.

وغادر مروان محسن، مهاجم الفريق تقسيمة الفريق مع بدايتها بعد أن اشتكى من آلام كدمة في القدم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للموقع الرسمي للأهلي إنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.

وشارك أيمن أشرف في مران الأهلي كاملا، عقب تعافيه من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

وحرص محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، حرص على حضور مران الأهلي واستقبله محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، السفير وأعضاء السفارة الذين حرصوا على متابعة مران الفريق؛ للشد من أزره قبل مواجهة سيمبا.