عضو اللجنة الثلاثية: مجاملة الأهلي أمر غير منطقي.. ونوافق على "الطلبات المنطقية" للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن الاتحاد لا يقوم بمجاملة النادي الأهلي، مشيراً إلى أنهم يوافقون على الطلبات المنطقية التي تقدم من الأندية.

وقال عوض في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "الحديث حول مجاملة الأهلي غير منطقي ولا يمكننا أن نقوله، الاتحاد أرسل تهنئة لحصول الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية وليس بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ، ومن الطبيعي أن نقوم بتهنئة الفريق المصري الذي احتل المركز الثالث في مونديال الأندية".

وأضاف: "الحديث عن عدم الرضا بتأجيل لقاء الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر أمر مثار، وتم التأجيل في النهاية وتم تأجيل جميع مباريات الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية وهذا الأمر ينفي أي كلام، وما يهمنا هو مصلحة الأندية".

واختتم عضو اللجنة الثلاثية: "نوافق على أي طلب يقدم لنا من الأندية إذا كان منطقي وجائز ونحن لا ندخل في مشكلة مع أندية، والحديث عن مجاملة الأهلي أو أي فريق أخر غير صحيح، نحن قافلين على نفسنا ونعمل ونحاول تحقيق شيء محترم للكرة المصرية".