الامارات | مدرب برشلونة يؤمن بـ"الريمونتادا" أمام سان جرمان.. ولا يعارض "شتائم" بيكيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يؤمن بـ"الريمونتادا" أمام سان جرمان.. ولا يعارض "شتائم" بيكيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدرب فريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان ثقته في فريقه لتخطي الفترة الصعبة التي يعيشها حاليا، وقال في مؤتمر صحافي اليوم نشرت تفاصيله صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقبل لقاء قاديش في الدوري الإسباني غدا: ما نزال في ثلاث بطولات، ولدي الثقة بأننا قادرون على العودة فيها".

وأشار إلى أن "الريمونتادا" واردة رغم الصعوبة الكبيرة في ذلك، ويحتاج برشلونة لتعويض خسارته ذهابا في ثمن نهائي الأبطال أمام سان جرمان 1-4، وأمام إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس الملك الإسباني 2-0.

وتابع: الأبطال صعبة لكنها واردة، أما في كأس الملك فنحتاج لقليل من الحظ، لكن عموما أؤمن بأننا قادرون على الاستمرار في البطولتين".

وبخصوص الواقعة التي ظهر فيها مدافع برشلونة بيكيه، وهو يوجه سبابا وشتائم إلى زملائه، وخاصة الفرنسي انطوان غريزمان، واشتباك الاثنين لفظيا بكلمات جارحة خلال المباراة، قال كومان إنه ليس لديه مشكلة في ذلك، ولا يعارض ما حصل، وأنه يرى أنها أمور طبيعية تحصل في الملعب، بل إنها تعكس رغبة اللاعبين في تطوير مستواهم، وأنها ردة فعل على النتيجة.

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