شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل السفر الي السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على أهمية اللقاء المقبل، وأنهم سيواجهون فريقًا قويًا وصعبًا على أرضه، ولا بد من التركيز للعودة من السنغال بنتيجة إيجابية.

ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم، وأنهم جميعا على قدر المسؤولية، وقادرون على تخطي عقبة بطل السنغال.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.