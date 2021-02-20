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«باتشيكو» يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل السفر الي السنغال

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين على أهمية اللقاء المقبل، وأنهم سيواجهون فريقًا قويًا وصعبًا على أرضه، ولا بد من التركيز للعودة من السنغال بنتيجة إيجابية.

ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم، وأنهم جميعا على قدر المسؤولية، وقادرون على تخطي عقبة بطل السنغال.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، في اللقاء المقرر له، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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