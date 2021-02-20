شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا رودريجيز تعترف بخيانة قواعد «رونالدو» في غيابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترفت العارضة الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخيانة قواعد اللاعب في منزله أثناء غيابه فيما يتعلق بنوعيات الطعام التي تتناولها هي وأطفالهما.

ومن المعروف اتباع «رونالدو» لحمية غذائية صارمة، وهو ما يفرضه على بيته كذلك، كما أوضحت جورجينا في حوار أجرته مع InStyle إذ قالت: «نحن نأكل بالشكل نفسه لأننا عادة نتناول الطعام معًا».

وفجرت «جورجينا» مفاجأة بتأكيدها أنها والأولاد يستغلون غياب رونالدو في المباريات خارج المدينة من أجل تناول الأطعمة الممنوعة في المنزل في العادة، موضحة: «إذا كان مع الفريق أو مسافرا لخوض مباراة في مدينة أخرى، نقوم أنا والأولاد بتدليل أنفسنا ونطلب البيتزا على سبيل المثال، أو نملأ بطوننا بالفيشار».