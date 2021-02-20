شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم مرانه الأول في تنزانيا بتقسيمة قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات المران الأول بتنزانيا بتقسيمة قوية شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت 45 دقيقة، شوهدت تنافسا قويا بين جميع اللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب «جيمخانا» في الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.