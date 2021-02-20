شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ«الشناوي» و«لطفي» بمران الأهلي في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب «جيمخانا» في تنزانيا.

وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية.