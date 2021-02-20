شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك في مران الأهلي.. و«مروان» يغادر مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتمع بأيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا.

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة.

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني.

وفي السياق ذاته، غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش، أمس الجمعة.

وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة التي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.