شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ملعب «جيمخانا» قبل انطلاق مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد ملعب «جيمخانا»، الذي يحتضن مران الأهلي الأول في دار السلام بتنزانيا، عمليات تعقيم مستمرة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني.

وكلف الجهاز الإداري أحد مسؤولي المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات قبل انطلاق المران؛ حفاظا على سلامة الجميع ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

يذكر أن طبيب الفريق أحمد أبوعبلة حدد عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.