شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل بدء المران الأول بتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، اليوم، على ملعب «جيمخانا»، الذي يبعد١٠ دقائق من فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

وانطلق المران في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة؛ بمحاضرة فنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق؛ استمرت لمدة ١٠ دقائق في أرض الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.