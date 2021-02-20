شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسلة يفوز على الرأس الأخضر 94/65 في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة فوزاً غالياً على نظيره الرأس الأخضر 94/ 65 في مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً في تونس.

وسيطر منتخبنا الوطني على معظم فترات المباراة، ونجح لاعبوه في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 38/29.

ومن جانبه، أبدى أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، سعادته بتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، الذي وصفه بالقوي والعنيد.