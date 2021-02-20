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منتخب مصر للسلة يفوز على الرأس الأخضر 94/65 في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة فوزاً غالياً على نظيره الرأس الأخضر 94/ 65 في مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً في تونس.

وسيطر منتخبنا الوطني على معظم فترات المباراة، ونجح لاعبوه في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 38/29.

ومن جانبه، أبدى أحمد مرعي، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، سعادته بتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، الذي وصفه بالقوي والعنيد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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