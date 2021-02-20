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تقسيمة قوية للأهلي في أول تدريباته بتنزانيا

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات المران الأول بتنزانيا، بتقسيمة قوية شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسًا قويًا بين جميع اللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا على ملعب «جيمخانا» في الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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