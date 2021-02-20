شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| محمد صلاح يخسر في تحدي عن اللاعبين المصريين في ١٢ ثانية! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول، التحدي الذي شارك فيه بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر يناير الماضي عن اللاعبين المصريين في «البريميرليج».

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي على موقع «تويتر» مقطع فيديو لمحمد صلاح وهو يجيب عن سؤال: «من هم المصريون الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في الدوري الإنجليزي والبالغ عددهم 8؟».

وكان ينبغي على محمد صلاح الإجابة على السؤال في 12 ثانية فقط، الزمن الذي احتاج إليه، منذ بداية الهجمة، لتسجيل هدفه الثاني أمام مضيفه وست هام يونايتد (3-1) في الدوري الإنجليزي، الهدف الفائز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح «ربما قد أخطأ ولكن سجل كل من أحمد حسام ميدو، وعمرو زكي، ومحمد ناجي «جدو»، ومحمود حسن «تريزيجيه»، وأحمد حجازي، وأنا، وإبراهيم سعيد».

وأجاب محمد صلاح على 5 أسماء صحيحة فقط، ولم يتذكر الثلاثي، حسام غالي وأحمد المحمدي ورمضان صبحي، بينما قال اسمين لم يسجلا في «البريميرليج»، وهما إبراهيم سعيد الذي انتقل إلى صفوف إيفرتون على سبيل الإعارة، ولم يشارك في أي من مباريات الفريق، وكذلك جدو الذي سجل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب».

ولكن مازال محمد صلاح يحصد النجاح في تسجيل الأهداف، فهو فخر لكل المصريين والعرب، ومن اللاعبين النخبة في العالم.