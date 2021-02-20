شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمباراة ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، عصر اليوم السبت، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل البلوز المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز الـ13 بـ29 نقطة.

ويقود هجوم تشيلسي في لقاء اليوم المهاجم الألماني تيمو فيرنر بجانب تامي أبراهام، بينما يجلس على مقاعد البدلاء أوليفيه جيرو والمغربي حكيم زياش.

وجاء تشكيل الفريق في لقاء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكوتا، روديجير، زوما.

خط الوسط: جيمس، كانتي، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: ماونت، أبراهام، فيرنر.