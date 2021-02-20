شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يأمل في تحقيق انجاز جديد مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، إلى تحقيق رقم مميز مع البلوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعد تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم السبت، في الجولة 25 من البريميرليج،ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن تشيلسي فاز بآخر مباراتين خارج ملعبه بالدوري، تحت قيادة توخيل.وأشار إلى أن آخر مدرب لتشيلسي فاز في أول 3 مباريات بالبريميرليج خارج "ستامفورد بريدج" كان كارلو أنشيلوتي عام 2009.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 42 نقطة