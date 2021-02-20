شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يرفض ملاقاة بلوزداد بالجزائر ويطالب «كاف» بملعب محايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل الهلال السوداني أجواء الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا سخونة قبل انطلاقتها، حينما طلب من الاتحاد الإفريقي «كاف» مواجهة منافسه الإفريقي شباب بلوزداد الجزائري خلال مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دوري المجموعات على أرض محايدة.

وكشف مصدر لصحيفة «كفر ووتر» السودانية أن نادي الهلال راقب التطورات الصحية بخصوص جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن سلطات الصحية في الجزائر ترفض دخول عدد من الدول.

كان توفيق قريشي، رئيس نادي شباب بلوزداد أكد أن السلطات المصرية رفضت طلب الإدارة باحتضان مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لتعارض موعدها مع المنافسات المحلية المصرية.

وكانت السلطات الصحية في الجزائر رفضت احتضان المواجهة، في ظل تفشي وباء كورونا المتحور في جنوب إفريقيا.