شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز وراسينج كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف بيرامبدز نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان فى السادسة مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالعاصمة الإيفوارية بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.
في بداية الاجتماع الفني، حرص مراقب المباراة الصومالي حاجي يابارو، وطاقم التحكيم السوداني بقيادة الحكم صبري فاضل، على توجيه الشكر لنادي بيراميدز على الاستضافة والاستقبال ممثلا فى شريف جمال مدير العلاقات العامة الذى رافق الطاقم منذ وصوله للقاهرة، وتم التأكيد بشكل رسمي على أن المباراة بدون حضور جماهيري وستكون المقصورة هى المفتوحة فقط لاستقبال الضيوف من خلال كشف يتم إعداده من جانب الناديين، على أن يكون الدخول من بوابة واحدة هي البوابة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي.
وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز، صاحب الملعب، الطاقم الأسود الكامل، على أن يرتدي الحارس اللون البترولى الكامل، فيما سيظهر الفريق الإيفواري باللون الوردي فى الأبيض، على أن يرتدي حارسه اللون البرتقالي في الأسود، وسيظهر حكام اللقاء باللون الأصفر.
ومثل نادى بيراميدز في الاجتماع الفني محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ولويس من الجهاز الطبي للنادي، بجانب المقدم محمد عبد الرازق ممثل عن الشركة الأفريقية، المسئولة عن تأمين اللقاء.