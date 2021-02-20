شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسلة يهزم الرأس الأخضر 92/65 ويضمن التأهل لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري لكرة السلة فوزا كبيرا على الرأس الأخضر فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021، وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعى من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التى أقيمت اليوم السبت على صالة محمد المزالي فى مدينة المنستير التونسية بنتيجة 92/65.

نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنتخب المصري الذي سيطر على مجريات اللقاء وجاءت بالترتيب كالتالي: "22-13 / 38-29 / 54-42 / 92/65".

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى بطولة أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى أغسطس المقبل في رواندا.

وشهدت المباراة تعرض إيهاب امين لاعب المنتخب المصري لإصابة على مستوى الأنف بعد تدخل قوي من جانب لاعبي منتخب الرأس الأخضر ليتوجه إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب غدًا الأحد في آخر مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يذكر أن منتخب مصر كان قد سبق له وحقق الفوز على منتخب الرأس الخضر في المرحلة الأولى من التصفيات بنتيجة 91/82.