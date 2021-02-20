شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقود ماراثون للمشي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المئات من الشباب فى ماراثون للمشي ، وذلك قبيل افتتاح فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر تحت شعار "شباب مصر على أرض الإنجازات".



جانب أخر من الماراثون



جانب من الماراثون



وزير الرياضة فى الماراثون

وينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية ، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

ويشهد فعاليات المهرجان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة شباب وفتيات مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية ولفيف من الإعلاميين.