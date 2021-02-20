شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين يغادر مباراة منتخب السلة مع الرأس الأخضر ويتوجه للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، صالة محمد المزالي فى مدينة المنستير التونسية متوجهًا إلى المستشفى بعد إصابته فى مباراة الرأس الأخضر، بلجولة الثانية من التصفيات الأفريقية التى تقام بتونس.
ويواجه المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021.
وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة لصالح المنتخب المصري بنتيجة 38/29 بعد ان انتهى الربع الأول من اللقاء بنتيجة 22/19 لصالح الفراعنة.
وأكد المهندس محمد عبد المطلب رئيس بعثة المنتخب المصري في تونس أن إيهاب أمين غادر الصالة المستضيفة للقاء متوجهًا لأقرب مستشفى بعد إصابته فى الأنف.
وتعرض إيهاب امين لتدخل قوي في الوجه مرتين متتاليتين في الشوط الأول من عمر اللقاء أدى الى وجود جرح في الأنف مما أجبر الجهاز الطبي على التوجه باللاعب لأقرب مستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
وتعد المباراة تحصيل حاصل ، بعد أن تأهل الفراعنة إلى بطولة إفريقيا التي تقام في شهر أغسطس المقبل فى رواندا، بعد إلغاء مباراته أول أمس امام أوغندا في الجولة الأولى من التصفيات .
وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو - احمد ابو العلا بيبو - يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك"– يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" –عمر عزب "سموحة".
الاعتراض على عدم وجود منتخب أوغندا في نفس الفندق الذي تقيم فيه باقي المنتخبات، وهو ما يعد خرق مسئولي المنتخب الأوغندي لقواعد الكبسولة التي تلزم جميع المنتخبات بالتواجد في نفس الفندق، ولكن مسئولي الاتحاد الأفريقى أكدوا أن منتخب أوغندا ملتزم بالتعليمات والتحذيرات الطبية مع تطبيق قواعد الكبسولة.