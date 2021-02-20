شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين يغادر مباراة منتخب السلة مع الرأس الأخضر ويتوجه للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر إيهاب أمين، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، صالة محمد المزالي فى مدينة المنستير التونسية متوجهًا إلى المستشفى بعد إصابته فى مباراة الرأس الأخضر، بلجولة الثانية من التصفيات الأفريقية التى تقام بتونس.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الرأس الأخضر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا 2021.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة لصالح المنتخب المصري بنتيجة 38/29 بعد ان انتهى الربع الأول من اللقاء بنتيجة 22/19 لصالح الفراعنة.

وأكد المهندس محمد عبد المطلب رئيس بعثة المنتخب المصري في تونس أن إيهاب أمين غادر الصالة المستضيفة للقاء متوجهًا لأقرب مستشفى بعد إصابته فى الأنف.

وتعرض إيهاب امين لتدخل قوي في الوجه مرتين متتاليتين في الشوط الأول من عمر اللقاء أدى الى وجود جرح في الأنف مما أجبر الجهاز الطبي على التوجه باللاعب لأقرب مستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.