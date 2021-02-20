شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده.. والحضرى: عقبال مليون سنة يا قناص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد النجم المصرى القناص عماد متعب، نجم هجوم الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى يحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، اليوم السبت 20 فبراير.

ونشر حساب الفيفا، عبر تويتر، صورة لجلاد الحراس متعب، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للنجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلى الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ38"، طارحا سؤالا لمتابعيه: "ما هو أغلى هدف سجله عماد متعب فى مسيرته الكروية".



فيفا

كما هنأ الحارس المخضرم، عصام الخضرى، النجم متعب، قائلا، "كل سنة وانت طيب يا عمدة.. عيد سعيد عليك يا قناص والعمر كله فى نجاح.. وعقبال مليون سنة يا عماد يا حبيبى".



الحضرى

ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده رقم 38، وسط تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة في أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه في سيوى سبورت الايفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية في الثوانى الأخيرة وهدفه في مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.