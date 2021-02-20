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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة عفيفى لاعبة اليد: بحب عبلة كامل ونفسى أكون مدربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة عفيفى" لاعبة كرة اليد بنادى الشمس والتى توقفت عن اللعب لظروف الدراسة وتعود مجددا من الموسم المقبل، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
سماع الأغانى
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
كل أنواع الباستا.
من نجمك المفضل؟
أحمد زاهر
حبيبة عفيفى 2
حبيبة عفيفى
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
مدربة
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
بتجاهل المعاكسات تماما
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
عبلة كامل
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
لأ مش شرط