شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة عفيفى لاعبة اليد: بحب عبلة كامل ونفسى أكون مدربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة عفيفى" لاعبة كرة اليد بنادى الشمس والتى توقفت عن اللعب لظروف الدراسة وتعود مجددا من الموسم المقبل، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

سماع الأغانى

كل أنواع الباستا.

أحمد زاهر



حبيبة عفيفى 2



حبيبة عفيفى

عمرو دياب.

مدربة

بتجاهل المعاكسات تماما

عبلة كامل

الكاجوال أكتر.

لأ مش شرط