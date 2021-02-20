شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف دورى مرتبط اليد بعد الجولة الـ 16 لمشاركة المنتخب فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إيقاف دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 عقب الجولة الـ 16 المحدد لها يومى الخميس والجمعة المقبلين لمشاركة منتخب الناشئين فى بطولة أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها فى شهر مارس المقبل.

وتشهد مباريات الجولة الـ 16 مواجهات بين كل من، الزهور مع الجزيرة والبنك الأهلى مع هليوبولس والزماك مع الشمس وأصحاب الجياد مع طلائع الجيش والمعادى مع سموحة وحدائق الأهرام مع سبورتنج و الطيران مع الأهلى.

فيما تشهد الجولة السادسة بدورى المحترفين الرجال المقرر لها الخميس المقبل لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الأوليمبى و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الزهور وهليوبوليس مع الزمالك.

عاد دورى محترفى كرة اليد مجددا يوم 5 فبراير الجارى بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصرلكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.