شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يغادر مران للأهلي فى تنزانيا بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول فى تنزانيا، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة فى القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة.

وأوضح طبيب الأهلى أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

على صعيد متصل ، فرض الدكتور أحمد أبو عبلة عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا. وشدد أبو عبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة، كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل فى فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.

وكان نادي سيمبا قد حرص على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام مساء أمس، لتسهيل مهمة الفريق، وتواجد مسئولو النادي التنزاني في مطار دار السلام للتواصل مع مسئولى الأهلي وتسيير عملية إجراءات خروج البعثة من المطار.

وتواصل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، مع مسئولي النادي التنزاني، الذين أكدوا أن استقبالهم بعثة الأهلي هو رد المعاملة الطيبة التي دائما ما يجدونها من الأهلي في القاهرة.