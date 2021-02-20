شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: الحجز على الأرصدة كان لحسابات "العملة الأجنبية فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك تفاصيل جديدة فى أزمة الحجز على أرصدة النادى، والتي انتهت مؤخرا بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتواصل مع هيئة التأمينات لإعادة جدولة ديون النادى.

وقال المصدر، إن قرار الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك كان يخص حسابات النادي البنكية بالعملة الأجنبية "الدولار أو اليورو"، وليس العملة المحلية "الجنيه المصرى"، موضحا أنه بالفعل تم الحجز على الحساب الأجنبي الخاص بالنادى والذي يتعلق بالتعاملات المالية بالعملات الأجنبية فقط، وهو ما جعل التعامل بالجنيه المصرى وقت الأزمة قانونياً.

وأضاف المصدر أن الأزمة انتهت تماماً بعد تدخل وزير الرياضة ولم يعد هناك حجز على الأرصدة الخاصة بنادى الزمالك في البنوك، سواء بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصرى، مشدداً على قيام الوزير بحل الأزمة سريعا فور حدوثها.

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مهماً مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، لإنهاء كافة الملفات الشائكة والمعلقة داخل البيت الأبيض في مقدمتها أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك من جانب هيئة التأمينات بسبب عدم سداد النادى المبالغ المستحقة فى السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تتدخل بشكل سريع لحل أزمة نادى الزمالك، مؤكدا أنه تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء، قبل أن يتدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وينهى أزمة الحجز على أرصدة النادى.