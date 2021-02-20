شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الزمالك للقاهرة بعد مواجهة تونجيت السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر عودة بعثة الفريق الكروي بنادي الزمالك إلى القاهرة فور انتهاء مباراة تونجيت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وتطير بعثة الزمالك، إلى السنغال، اليوم السبت، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي فى توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتى انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وسوف تغادر بعثة الزمالك من ملعب مباراة تونجيت إلى المطار مباشرة لاستقلال الطائرة الخاصة وبدء رحلة العودة، لتصل للقاهرة فجر يوم الأربعاء المقبل.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته بعد العودة للقاهرة أمام وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في الدوري الممتاز.

من جهته طلب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على تقرير شامل من جهازه المعاون خلال الساعات القادمة يتضمن دراسة وافية لفريق تونجيث السنغالي بعد مشاهدة معاونيه لمقاطع الفيديو التي حصلوا عليها من جانب الجهاز الإداري لبعض مباريات بطل السنغال على أرضه للتعرف على أرضية الملعب قبل المباراة المرتقبة ودراستها بشكل جيد.

كما طلب باتشيكو، من جهازه المعاون مشاهدة تسجيل مباراة الترجي التونسي وتونجيث التي أقيمت السبت الماضى، وحسمها بطل تونس بنتيجة 2-1، بهدف دراسة الفريق السنغالي بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه.