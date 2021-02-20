شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى عزلة كاملة بالسنغال وممنوع الاقتراب من الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر جهاز الكرة بنادى الزمالك تعليمات صارمة لمسئولى فندق إقامة بعثة القلعة البيضاء في السنغال، بضرورة وضع البعثة في عزلة كاملة بالفندق وعدم اقتراب أى شخص من خارج البعثة من أفرادها طوال مدة الإقامة هناك، فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوقت الحالي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساء عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وطلب جهاز الكرة بالزمالك من إدارة فندق الإقامة بالسنغال، فرض حظر كامل على البعثة البيضاء، طوال فترة تواجدها بالفندق، بداية من فجر غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء المقبل لحين خوض اللقاء.

وجاءت مطالب مسئولي الزمالك بعد ورود معلومات من السفارة المصرية في السنغال بانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك بشكل كبير خاصة بين كبار السن، وتم إخطار النادي الأبيض بضرورة تجنب الاختلاط بأى شخص من خارج البعثة طوال فترة الإقامة.

ويعقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، جلسة مع مسئولي فندق الإقامة بالسنغال، لتحديد التدابير الاحترازية المطلوب تنفيذها طوال إقامة البعثة البيضاء هناك، ومنع أي شخص من التواجد في محيط البعثة لحين انتهاء اللقاء والعودة للقاهرة.

وسافر رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، إلى السنغال مبكراً حيث وصل مساء أمس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة البيضاء بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.