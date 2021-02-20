شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطير إلى الجونة وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقل لاعبو المقاولون العرب طائرة متجهة للغردقة ظهر اليوم، السبت، وذلك استعداداً للدخول فى معسكر بأحد فنادق الجونة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع الجونة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد خالد بشارة غداً الأحد.

وكانت مسحة جميع اللاعبين قد جاءت سلبية باستثناء أحد أعضاء الجهاز الفني للمقاولون، وحرص لاعبو المقاولون على ارتداء الكمامات على متن الطائرة كإجراء احترازى لمنع انتشار عدوى كورونا.



المقاولون

ومنح عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، تعليمات خاصة لدفاع الفريق قبل مواجهة الجونة المرتقبة، والتى تجمع الفريقين غداً الأحد على استاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وحذر النحاس خط الظهر من استقبال الأهداف المبكرة خلال المباراة كما حدث في مباراة أسوان الماضية والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف، وذلك حتى لا يكون الفريق تحت ضغط من البداية.

وأشار النحاس، إلى ضرورة تجنب الأخطاء الفردية التى كلفت الفريق استقبال عدة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، لتكون السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، وطالب المدير الفني للمقاولون لاعبيه، بضرورة التحلي بالروح والحماس حتى الدقيقة الأخيرة خاصة في ظل أهمية النقاط الثلاث للقاء.وويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.