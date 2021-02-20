شكرا لقرائتكم خبر عن طابور عرض وشو عزف من وزارة الرياضة فى حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى فكرى، مدير بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تنطلق مساء اليوم باستاد القاهرة، عن فقرات حفل الافتتاح المقرر له السابعة مساء اليوم، قائلا إنه يتضمن كلمة افتتاح البطولة وطابور عرض الـ 4 دول المشاركة وشو عزف تابع لفريق من وزارة الشباب والرياضة.

ويعقب حفل الافتتاح مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى الثامنة مساءً، وعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء أمس الجمعة وتضمن تعليمات البطولة والوقوف على جدول المنافسات.

ويشارك فى هذه البطولة بخلاف مصر منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية والكاميرون بعد اعتذار أفريقيا الوسطى عن المشاركة

فيما يواجه منتخب مصر الاثنين المقبل نظيره الكاميرونى والمغرب مع الكونغو، فيما يلتقى الأربعاء الكونغو مع الكاميرون ومصر مع المغرب، حيث يؤهل البطل إلى كأس العالم 2021.

وتشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد القاهرة إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا ، وهو الأمر الذي تم بنجاح خلال بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في يناير الماضي.

وقامت الفرق لدى وصولها إلى مطار القاهرة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول، بينما أجرى فريق مصر وكل العاملين في البطولة من مدربين وحكام وإداريين وعاملين في مجال البطولة التحاليل بمقر الاتحاد، ولن يسمح بدخول البطولة لأي شخص لم يجري التحاليل قبل إنطلاق فعاليات البطولة.

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة ومعه أيمن غزلان نائبا، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى ومساعده عماد الباهى.