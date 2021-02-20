اليابانية نعومي أوساكا تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

توجت اليابانية نعومي أوساكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأمريكية جنيفر برادي.



وحسمت أوساكا المباراة النهائية أمام منافستها الأمريكية بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و6-3، لتحرز اللقب الرابع في تاريخها بالبطولات الكبرى (جراند سلام).

وكانت أوساكا توجت من قبل بلقبين في بطولة أمريكا المفتوحة، عامي 2018 و2020، وحصدت بينهما أول ألقابها في أستراليا عام 2019، قبل أن تضيف اللقب الثاني في نسخة هذا العام.

وكانت نعومي أوساكا تغلبت في 2019 على التشيكية بيترا كفيتوفا في نهائي أستراليا بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-6 و5-7 و6-4، لتصبح أول يابانية تفوز بلقب أولى البطولات الكبرى.

وفي موقعة السبت، حطمت أوساكا المرشحة الثالثة للقب أحلام منافستها الأمريكية المرشحة الـ22 خلال أول نهائي لها في بطولات الجراند سلام، حاسمة النهائي في 77 دقيقة، والذي شهد المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، والفوز الثالث لليابانية الواعدة.