الامارات | العالم على موعد مع انطلاقة " طواف الإمارات" غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم على موعد مع انطلاقة " طواف الإمارات" غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار العالم غدا (الأحد ) إلى منافسات طواف الإمارات التي تنطلق بمرحلة أدنوك الأولى من حصن الظفرة، وصولاً لمدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة وذلك لمسافة 176 كلم ومشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالميا.

يقام الحدث على مدار 7 أيام، بدون حضور جماهيري وبأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول صحي محكم يهدف لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في ظل تداعيات المرحلة الراهنة.

ويبرهن ( طواف الإمارات ) السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام في افتتاحية أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لعام 2021، على مكانة الدولة وقدراتها الاستثنائية الكبيرة وتعاملها المثالي في إدارة الازمات، وحرصها الكبير على الالتزام تجاه الأسرة الرياضية العالمية، باستئناف النشاط الرياضي في ظل دعم القيادة الرشيدة للرياضة، ودورها الكبير في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في الإمارات موطن السلام والتسامح.

و تتميز مسارات النسخة الثالثة لطواف الإمارات، بتنوع مراحله بما يناسب جميع المتسابقين (السرعة، القمم الجبلية، القوة والتحمل) .. و تنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف بتمام الساعة 12:25 ظهراً بشعار (مرحلة أدنوك)، وتعد مرحلة سريعة لمسافة 176 كلم وستكون البداية من حصن الظفرة، ومن ثم يمر المسار بمناطق (مول الظفرة، مدينة زايد، مدرسة أدنوك، جزيرة صير بني ياس، الرويس مول، جزيرة الشويهات ومن ثم الختام في كورنيش شاطئ المرفأ) .. ومن المتوقع أن يصل الدراجون لنقطة الختام في تمام الساعة 4:26 عصرا.

وتضم قائمة الفرق المشاركة : البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي في الحدث العالمي المرتقب،و AG2R سيتروين الفرنسي، وأستانا بريمير تيك الكازاخي، والبحرين فيكتوريوس البحريني، وبورا - هانزغروهي الألماني، وكوفيديس الفرنسي، وديكوينك كويك ستيب البلجيكي، وأي اف اديوكيشن-نيبو الأمريكي، وجروباما -اف دي جي الفرنسي، وإنيوس جرانديريس البريطاني، وإنترمارشي أريد جوبيرت ماتريوكس البلجيكي، وستارت أب نيشن الإسرائيلي، وجامبو فيزما الهولندي، ولوتو سودال البلجيكي، وموفي ستار الإسباني، وبايك اكسشينج الأسترالي، ودي اس ام الألماني، وكوبيكا أسوس الجنوب أفريقي، وتريك سيجافريدو الأمريكي، والإمارات الإماراتي.

و يجمع الطواف نخبة نجوم السباقات العالمية مثل السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما وبطل النسخة الأولى من الطواف، والبريطاني آدم يتس دراج فريق اينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية، وتادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات والفائز بطواف فرنسا 2020، و البريطاني كريس فروم دراج فريق (ستارت آب نيشن) الإسرائيلي والفائز بطواف فرنسا للدراجات أربع مرات إلى جانب متسابقي السبرينت أمثال الأسترالي كاليب ايوان، والإيرلندي سام بينيت، والألماني باسكال أكرمان، والإيطالي اليا فيفياني، والكولومبي فيرناندو جافيرا.

و تبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبعة 1045كلم، في المقابل يرتدي القميص الأحمر الذي ترعاه أدنوك لمتصدر الترتيب العام بالزمن المسجل بداية من المرحلة الثانية، والقميص الأخضر برعاية اتصالات للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل متسابق شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية طيران أبو ظبي للمتصدر للمراحل السريعة المتوسطة.

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