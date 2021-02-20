الامارات | أوساكا تهزم برادي وتحرز لقب أستراليا للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تهزم برادي وتحرز لقب أستراليا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكل جدارة فازت اليابانية نعومي أوساكا على منافستها الأميركية جنيفر برادي المصنفة 22 بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-4 و6-3 لتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية اليوم السبت وتؤكد موقعها كملكة جديدة لتنس السيدات.

ومنح هذا الفوز الذي تحقق على ملعب رود ليفر اللاعبة اليابانية رابع لقب في البطولات الأربع الكبرى.

وتوقع الجمهور تكرارا لما حدث خلال مواجهة اللاعبتين الطويلة بقبل نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي لكن برادي لم تصمد تماما في أول ظهور لها في نهائي بطولة كبرى.

ولم تقدم المصنفة الثالثة أوساكا أفضل أداء لها لكنه كان أكثر من كاف للفوز بعد أن انتصرت في ستة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى ثم تقدمت سريعا 4-صفر في المجموعة الثانية.

وقرب النهاية قدمت برادي بعض المقاومة وكسرت إرسال أوساكا عكس سير اللعب لكنها ارتكبت الكثير من الأخطاء بعد ذلك لتحصل منافستها على فرصة للحسم سريعا.

وأنهت أوساكا المباراة بضربة إرسال قوية لم تتمكن برادي من ردها إلى داخل الملعب.

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