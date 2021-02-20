الامارات | اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا يضع "الكاف" في مأزق حرج

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة في جنوب إفريقيا يضع "الكاف" في مأزق حرج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، الاتحاد القاري للعبة "الكاف"، في مازق حرج، بعدما رفض نقل مباريات أنديته في مسابقات القارة السمراء إلى ملاعب محايدة.

جاء ذلك في بيان رسمي، أكد خلاله اتحاد جنوب إفريقيا، رفضه مطالب "الكاف" بنقل مباريات أنديته الثلاثة المشاركة في بطولتي إفريقيا، إلى ملاعب محايدة، بعد تصاعد أزمة عدم منح الأندية الجنوب إفريقية تأشيرات الدخول إلى البلدان المقرر استضافتها تلك المواجهات، وعلى رأسها المغرب، الذي رفضت السلطات فيه منح تأشيرات دخول لفريق "كايزر تشيفز" للقاء الوداد البيضاوي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البيان، أن: "جميع أندية ومنتخبات جنوب إفريقيا، لن تخوض مبارياتها على أراضٍ محايدة، إذ لا توجد أسباب صحية كبيرة للقيام بذلك".

وطالب اتحاد جنوب إفريقيا، من "الكاف"، تزويده بأي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ "فيروس كورونا" من قبل الأندية والفرق الوطنية، أو بأي بحث تم إجراؤه بشأن وضع الفيروس في جنوب إفريقيا، الذي استدعى البحث عن بدائل لإقامة المباريات فيها.

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