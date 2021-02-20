شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نجم منتخب مصر للسلة للمستشفى بعد إصابته في مباراة الرأس الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض ايهاب امين، نجم منتخبنا الوطني، للاصابة خلال مشاركته امام منتخب الراس الاخضر، المقامة حالياً في تونس، ضمن مباريات التصفيات الافريقية، المؤهلة لبطولة الامم الافريقية 2021.

وقال المهندس محمد عبدالمطلب رئيس بعثة المنتخب المصري في تونس أن إيهاب أمين غادر مباراة الرأس الأخضر لأقرب مستشفى بعد اصابته بجرح في الأنف خلال المباراة من أجل الاطمئنان على صحته.

وانهي منتخبنا الوطني، الشوط الاول من المباراة، بالتقدم على منتخب الراس الأخضر، بنتيجة 38/29.