شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يطلب تغيير مطعم فندق الإقامة في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من مسؤولي فندق إقامة الزمالك في السنغال، تغيير صالة الطعام المخصصة للاعبي الفريق، والجهاز الفني.

وأبدى أسامة رغبته في تخصيص صالة خاصة للاعبين في وجبتي الغذاء والعشاء، تكون بعيدة عن النزلاء، لإضفاء مزيد من التركيز على البعثة، على أن يتم تناول وجبة الإفطار في المطعم الرئيسي للفندق بصورة طبيعية.

وسبق طبيب الزمالك، بعثة الفريق، إلى السنغال، لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل إقامة البعثة، استعداداً لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، في الجولة الثانية لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.