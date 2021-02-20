شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف مصير «كهربا و أجاى» و مروان محسن مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، حقيقة وصول عروض خليجية في الفترة الأخيرة لحسين الشحات، لاعب الفريق، وحقيقة تلقي المحترف النيجيري جونيور أجاي عرضا من بيراميدز.

وقال أمير توفيق: «لا صحة لما تردد عن رحيل الشحات ولم يصل أي عروض للاعب، فهو مهم بالفريق ولا نية للتفريط فيه».

‌كما نفى «توفيق» ما تردد بشأن تلقي الأهلي عرضا من بيراميدز لضم أجاي، مشددا أيضًا على أنه لا صحة لما قيل عن رحيل محمود كهربا، لاعب الفريق، بنهاية الموسم بسبب كثرة مشاكله داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن كهربا ملتزم مع الأهلي في الوقت الحالي.

‌وفي نفس السياق، نفى «توفيق» ما قيل بشأن وصول عروض رسمية للثنائي محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد هاني الظهير الأيمن، بعد تألقهما في كأس العالم للأندية.

وأكد مدير التعاقدات بالأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق، يعد لاعبا مهما داخل صفوف الأحمر، ولا نية للتفريط فيه، مطالبا الجماهير بدعمه خلال الفترة المقبلة.