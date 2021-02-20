شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاف» يبلغ الزمالك بإجراء مسحة كورونا الأحد في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نظراءهم بالزمالك بخضوع جميع أفراد بعثة الفريق الكروي الأول لمسحة طبية في السنغال، الأحد.

وتطير بعثة الزمالك إلى السنغال، اليوم السبت، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، في الجولة الثانية لمباريات دوري المجموعات للبطولة الإفريقية المقررة، الثلاثاء، في السنغال.

واتخذ الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، المتواجد حاليًا في السنغال، كافة الإجراءات الخاصة، بخضوع لاعبي الزمالك للمسحة في الوقت المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي، في فندق إقامة الفريق في السنغال.