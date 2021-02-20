شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطط لفسخ التعاقد مع مارسيلو و«إيسكو» و«بيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، لفسخ التعاقد مع الثلاثي مارسيلو وايسكو وجاريث بيل، المعار لصفوف توتنهام الإنجليزي، في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يخطط لفسخ التعاقد مع مارسيلو وإيسكو وجاريث بيل، في نهاية الموسم الجاري، حتى يتمكن النادي من التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وايرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

