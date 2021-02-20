شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» بديل «مبابى» فى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى مسؤولو نادى باريس سان جيرمان الفرنسى الدخول في مفاوضات مع ليونيل ميسى، نجم نادى برشلونة، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفى المقبل.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع «ميسى» مرتبط بمصير كيليان مبابى وموقفه من تجديد عقده في صفوف فريق العاصمة الفرنسية في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يستعد للدخول في مفاوضات قوية مع «ميسى» لضمه، الصيف المقبل، إذا رفض «مبابى» تجديد عقده.

وأشارت إلى أن اللاعب الفرنسى يرغب في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية، في ظل الاهتمام الكبير من ريال مدريد بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفى.