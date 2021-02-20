شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تعاود أحمد رفعت في تدريبات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاودت آلام العضلة الخلفية أحمد رفعت، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي المصري.

وانتظم رفعت في التدريبات الجماعية للمصري، لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وقرر الجهاز الطبي للفريق النزول بمعدلات الأحمال التدريبية للاعب لتفادي تفاقم إصابته.

وتعرض رفعت للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة المصري والبنك الأهلي، أدت لغيابه عن المشاركة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.