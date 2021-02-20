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نيمار يسابق الزمن للحاق بمواجهة برشلونة

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للحاق بمباراة برشلونة في إياب دور الـ16 من بطولة .

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن نيمار، يسابق الزمن من أجل المشاركة في لقاء الإياب أمام برشلونة الإسباني، وذلك بعدما غاب عن مباراة الذهاب التي اقيمت الاسبوع الماضي وانتهت بفوز النادي الباريسي بأربعة اهداف مقابل هدف، بسبب اصابته في الفخذ الأيسر.

وأشارت إلى أن موعد عودة نيمار للتدريبات سيكون 3 مارس المقبل، أي قبل مباراة برشلونة بأسبوع كامل، موضحة أن نيمار يسابق الوقت للحاق بالمباراة، لأنه كما صرح قبل لقاء الذهاب، اللعب ضد برشلونة يجعله متحمسًا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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