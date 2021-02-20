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نهائي كأس سيدات السلة بين الأهلي وسبورتنج 27 فبراير

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبوفريخة، 27 فبراير، موعداً لنهائي كأس سيدات السلة، بين فريقي الأهلي وسبورتنج.

وصعدت سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد التغلب على فريق هليوبلس، 80/ 68، في الدور قبل النهائي للبطولة.

فيما صعدت سيدات سبورتنج للنهائي، بعد التغلب على مصر للتأمين بنيتجة 103/66.

أقيمت مباريات الدور قبل النهائي للبطولة على الصالة المغطاة للشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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